Scamacca parla del padre: “Scosso per l’accaduto, lui non è la mia famiglia”

Il papà di Gianluca Scamacca ha danneggiato le automobili di alcuni dirigenti della Roma a Trigoria. Il calciatore ha preso posizione

Una notizia che ha dell'incredibile e che ha scosso l'intero mondo del calcio. Emiliano Scamacca, papà di Gianluca, si è introdotto a Trigoria e ha danneggiato le automobili di alcuni dirigenti delle Roma con una spranga. Ancora ignote le motivazioni che lo hanno spinto a compiere tale gesto. In merito all'accaduto l'attaccante del Genoa si è espresso così ai microfoni di 'Gazzetta.it': "Sono rimasto molto scosso da tutto ciò che è successo e ho letto. Davvero non so spiegarmelo. E' doloroso per me parlarne, ma forse è necessario. Mio padre da molto tempo non vive con mia madre, non sono divorziati solo perché non si sono mai sposati, io sono cresciuto con mia madre e mia sorella. Sono loro la mia famiglia. Abbiamo rapporti solo saltuari. Lo vedo pochissimo. Ma è una storia familiare che preferisco tenere per me. Chiedo rispetto della mia privacy. Mio padre non ha mai avuto a che fare con la gestione della mia carriera, tantomeno negli ultimi anni. Sono molto dispiaciuto e scosso per l'accaduto, ma ho rapporti talmente saltuari con mio padre, da non sapere cosa altro dire".