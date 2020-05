Savicevic: “Finale Champions Milan-Ajax? Porto ancora rancore…”

MILAN NEWS – Dejan Savicevic, ex giocatore del Milan, ha parlato in diretta Instagram con Mauro Suma. Ecco le sue parole sulla finale Champions del 1995: “Il primo anno io ho giocato poco in campionato, poi ero infortunato. Capello teneva ad altri giocatori prima di me. Quella partita non dovevamo perderla. L’Ajax era fortissimo, grande generazione. Dispiace non avere giocato, porto ancora rancore per quella finale. Era il mio miglior periodo. Stavo bene. 1993 non ero in forma”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓