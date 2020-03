Savicevic: “Boban licenziato? Non è il momento per fare le valutazioni”

NEWS MILAN – Dejan Savicevic, ex calciatore del Milan di Fabio Capello per tante stagioni, dal 1992 al 1998, ed oggi Presidente della Federcalcio del Montenegro, ha parlato in esclusiva per ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

Queste le dichiarazioni di Savicevic sul licenziamento di Zvonimir Boban al Milan: “Non lo sento da un po’. Ma parlare di calcio adesso non è normale. Bisognerà aspettare il momento, poi si potranno fare tante valutazioni. Al momento mi preme la salute dei tanti che conosco a Milano. La salute del Milan viene di conseguenza”. LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android