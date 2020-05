Savicevic: “Baggio? Vi svelo un retroscena sulla maglia numero 10”

MILAN NEWS – Dejan Savicevic, ex giocatore del Milan, ha ricordato il suo passato rossonero con Mauro Suma. Ecco un retroscena su Baggio e la maglia numero 10: “Mi fanno piacere le sue parole. E’ stato uno dei più grandi giocatori italiani. Arrivato nel 1995 da noi, io ero al Milan da tre anni. Era giusto che portavo io il numero 10, ma lui non è arrivato volendo quel numero. Da qui si vede quanto è grande. Mi dispiace per quel rigore nel ’94, per lui e Franco Baresi (Mondiale 1994, finale contro il Brasile, ndr). Gli mancava solo quello”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

