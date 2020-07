Sassuolo-Milan, De Zerbi: “Non abbiamo creduto nel pareggio”

ULTIME NOTIZIE SASSUOLO NEWS – Roberto De Zerbi, tecnico neroverde, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Sassuolo-Milan, match disputatosi al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia e valevole per la 35^ giornata di Serie A. La sua squadra ha lottato, soprattutto nel primo tempo. Ma il Milan è stato superiore, e con un Ibrahimovic in gran forma c’è stato poco da fare. Decisiva, in negativo, anche l’espulsione di Bourabia a fine primo tempo. Questa l’analisi del tecnico neroverde:

“Letture tattiche… Non ho capito. Il primo tempo, al di là dei due gol, è venuta fuori la troppa poca voglia di prendere gol nostra. Nel primo abbiamo fatto bene, il Milan era in palla, sono i più in forma. Questa era la più difficile. Partita aperta, poi l’espulsione… Non possiamo permettercelo contro questo Milan. Abbiamo retto nel secondo tempo, 7-8 credevano nel pareggio, 2-3 no, quello mi ha dato fastidio. La squadra già lo sa”.

Sul rinnovo di Stefano Pioli: “Non voglio entrare in casa di altri, ha fatto bene, rinnovo meritato, mi fa piacere per lui”.

“Io litigavo con i miei allenatori o i miei avversari. La voglia ce l’avevo sempre. Oggi situazione difficile, ma nel calcio niente è scontato, come sabato a Cagliari dove ci hanno pareggiato. Poteva succedere anche oggi. Qualcuno di noi è giovane, è giusto che la paghi sulla sua pelle in queste situazioni, si può sempre migliorare. Esercitazioni sulla fase difensiva sì, ma parte tutto dalla testa e da un aspetto individuale. Se parliamo di tattica è un altro discorso”.

Come alzare l’asticella in futuro: ” Il futuro è sabato a Napoli, poi Genoa e Udinese. Poi, così come veniamo giudicati, faremo delle scelte su chi pensiamo possa essere giusto per proseguire. E capiamo cosa mettere di nuovo. Questo è il calcio, discorsi erano in programma a prescindere dagli ultimi risultati”.

Su Manuel Locatelli: “Deve ancora crescere, un altro anno qui gli serve. Io ho le registrazioni… Loca ha fatto una crescita perché l’ha voluta lui, a proposito di volere le cose. Non mi sento così decisivo nella sua crescita. Le qualità le aveva dai genitori, poi ha voluto cambiare passo mentalmente si è preso tutto quello che ha meritato. Adesso prende gli elogi perché il campo lo premia”.

LE PAGELLE DI SASSUOLO-MILAN >>>