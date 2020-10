Sassuolo, Locatelli: “Felice di rimanere: possiamo fare una grande annata”

Locatelli resta al Sassuolo: le parole del centrocampista

ULTIME NOTIZIE SASSUOLO NEWS – Manuel Locatelli, classe 1998, ex calciatore del Milan, oggi è un punto di forza del Sassuolo di Roberto De Zerbi. Nel mirino di Juventus e Inter, Locatelli resterà in neroverde per questa stagione. Lo ha confermato lo stesso calciatore al termine di Sassuolo-Crotone 4-1, gara in cui ha anche segnato una rete. Queste le parole di Locatelli ai microfoni di 'Sky Sport'. "L'interessamento delle altre squadre mi spinge a fare ancora di più. Sono già passato ad avere responsabilità sui giornali ma non ero abbastanza maturo. Ora lo sono e lavoro ogni giorno con un'altra consapevolezza. Sono felice di rimanere a Sassuolo per il mister e perché possiamo fare una grande annata".