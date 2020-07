Sassuolo, De Zerbi: “L’obiettivo ora è superare il Milan”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, dopo la storica vittoria odierna ai danni della Lazio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole, in cui ammette di credere concretamente all’Europa League e punta il prossimo obiettivo: raggiungere il Milan, ora distante 3 punti, anche se i rossoneri dovranno giocare domani contro il Napoli al San Paolo.

“Prossimo obiettivo? La squadra che sta davanti a noi (il Milan, ndr). Fino a quando il campo non dirà che non possiamo più arrivare al settimo posto noi giocheremo al massimo. Spero di vedere questa personalità anche quando allo stadio ci saranno i tifosi. A porte chiuse c’è più equilibrio. Io sono un privilegiato a poter allenare questa squadra. Il segreto è avere giocatori professionisti che vogliono perfezionarsi e poi spingere sempre in allenamento”.

Sulla bella vittoria contro la Lazio, che spezza ulteriormente le gambe alla squadra di Simone Inzaghi in lotta per lo Scudetto: “Questa è una grande vittoria, ma lo è di tutto il Sassuolo. Raspadori è un prodotto del nostro settore giovanile e questo dimostra che si lavora bene. Tutti spingono nella stessa direzione. Abbiamo fatto una grande partita, con un un po’ di precisione avremmo segnato anche qualche gol in più. L’unica cosa che chiedo ai ragazzi è un pizzico di convinzione in più”.

