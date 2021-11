Sassuolo, Carnevali: “Berardi ha chiesto la cessione in estate, ma…”

Giovanni Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, ha parlato della mancata cessione di Domenico Berardi, accostato al Milan in estate

Giovanni Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, ha parlato della mancata cessione di Domenico Berardi, accostato al Milan anche in estate. Queste le dichiarazioni nel suo intervento al Social Football Summit riportate da 'TuttoMercatoWeb': "Domenico Berardi viene dal nostro settore giovanile, c'è un aspetto emotivo che ci lega. Se potevamo cederlo? Per noi è fondamentale. Ma a differenza degli anni passati, la scorsa estate ha chiesto di poter andare via. Le condizioni però devono andare bene per tutti e per il Sassuolo non lo erano".