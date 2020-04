Sarri elogia Sacchi: “Il suo Milan era 20 anni avanti”

NEWS MILAN – Arrigo Sacchi è stato un maestro di calcio per molti. Ha fatto sognare i tifosi del Milan, ma non solo. Chiunque amasse il calcio, non poteva amare quel suo Milan. Tra i tanti estimatori c’è anche Maurizio Sarri, ora allenatore della Juventus, che intervistato dal canale YouTube del club bianconero, ha parlato anche di questo.

Nello specifico ha prima parlato dell’attuale situazione legata al calcio e al coronavirus: “In questo momento non ho la testa completamente libera. Ho riguardato alcune partite nostre per schiarirmi le idee. Ora – riferisce Sarri – si deve pensare che l’estate la faremo, speriamo, giocando quindi penso sia giusto staccare un po’ ora”.

E poi l’elogio al Milan di Sacchi: “Nel tempo libero guardo anche qualche partita del passato e ogni volta che vedo il Milan di Sacchi mi rendo conto che erano vent’anni avanti. E poi leggo, leggo molto: questo è il periodo dei gialli”.