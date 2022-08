Sandro Sabatini esalta il Milan: “Una squadra bella da vedere”

Sandro Sabatini , giornalista di SportMediaset, ha detto la sua sul Milan , soffermandosi in particolare sul gioco espresso dalla squadra di Pioli. Questo l'intervento durante la trasmissione Pressing: "Il Milan ha tanta autostima ed è bello da vedere . Attenzione perché l’anno scorso sono riusciti a sostituire Calhanoglu e Donnarumma, quest’anno ancora non l’hanno fatto per Kessié . Alla lunga potrebbe essere un problema".

Sabatini, poi, esalta la Roma: "Con Dybala e Wijnaldum i giallorossi sono pronti per vincere lo scudetto. E non dimentichiamoci di Zaniolo, giocatore completamente ricostruito ed importante per la squadra".