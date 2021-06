Sanchez (ex allenatore di Giroud): “Fa la differenza. 4 milioni? E’ regalato”

Daniel Sanchez, ex allenatore di Olivier Giroud ai tempi del Tours, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport

Daniel Sanchez, ex allenatore di Olivier Giroud ai tempi del Tours, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Sanchez ha esaltato il centravanti del Chelsea, seguito dal Milan: "È un giocatore che tutti i tecnici vorrebbero allenare. Dà sempre il massimo, non crea mai problemi. È completo. Possiede un'intelligenza tattica sopra la norma. Sa come muoversi dentro e fuori l'area di rigore. Può giocare dietro ad un'unica punta. In coppia con un altro compagno di reparto. O come attaccante centrale. In Francia non esistono attaccanti con le sue stesse caratteristiche. La coesistenza con Ibra sarebbe molto interessante. Il Milan è un grande club e sarei curioso di vedere in campo questa coppia d'attacco incredibile. Costa solo 4 milioni? È pochissimo. Sono sorpreso che la sua valutazione sia questa. Parliamo di un campione del mondo. Di un calciatore che fa la differenza. A queste cifre sarebbe davvero un colpaccio per il Milan".