Sampdoria, Ranieri: “Abbiamo sfiorato l’impresa con il Milan” | News

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato a Radio Anch'Io Sport della partita di sabato scorso contro il Milan

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport. Ranieri ha parlato della partita di sabato scorso contro il Milan: "Sfiorata impresa col Milan? Sì, è stata una bella partita. Gagliarda. Siamo andati vicino a vincerla. Peccato aver giocato con l'uomo in meno alla fine. Cosa ho detto ad Adrien Silva dopo il rosso? Eh eh, cosa gli ho detto… Avevo detto a tutti gli ammoniti di non fare entrare ruvide. Dispiace che lui che è molto esperto è incappato in questo errore. Non dico di comprenderlo, ma bisogna accettarlo".