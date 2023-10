Sampdoria, il proprietario incontra Ibrahimovic: ecco il motivo

La Sampdoria non sta andando bene in Serie B e la posizione di Andrea Pirlo in panchina sarebbe tutto fuorché stabile. Come riportato da sportface.it, Andrea Radrizzani, proprietario della Sampdoria insieme a Matteo Manfredi, è stato sorpreso a Milano impegnato in un pranzo con Zlatan Ibrahimovic. Lo stesso patron blucerchiato ha voluto chiudere qualsiasi rumor. Ecco le sue parole.