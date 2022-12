Salernitana-Milan, Sepe: “Rossoneri tra i più forti in Serie A”

Sulla stagione della Salernitana : "Dobbiamo continuare in questo modo, con più equilibrio e provando a portare più punti possibili a casa. Rispetto alla scorsa stagione è tutto differente: eravamo partiti male e abbiamo chiuso con un miracolo. Ora siamo partiti bene, ci aspetta un ritorno difficile ma ce la metteremo tutta".

Sul suo recupero: "Il recupero va abbastanza bene, si pensava a qualcosa di più serio e invece sono contento di come si sta evolvendo la situazione".

Sui rigori: "Per quanto riguarda i rigori si guardano video in settimane, cercando di anticipare le mosse degli avversari. Il resto è fortuna". Mercato Milan, colpo in arrivo? Ecco la sua richiesta economica >>>