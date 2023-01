Salernitana-Milan, Parolo: “De Ketelaere è entrato meglio del solito”

L'x centrocampista Marco Parolo è intervenuto in merito alla prestazione di De Ketelaere in Salernitana-Milan, a suo dire migliore del solito

L'incontro tra Salernitana e Milan, terminato 1-2 in favore dei rossoneri, al di là del mero risultato, ha fornito ottimi spunti di riflessione su cui poter ragionare. Ad esempio, ha fatto in modo che si potessero osservare gli eventuali miglioramenti di Charles De Ketelaere in seguito alla preparazione invernale.