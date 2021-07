Sacchi, stoccata all’Inter e a Donnarumma: le sue dichiarazioni

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Parole molto piccanti verso l'ex portiere

Daniele Triolo

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan prima dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Spiegando come l'Inter abbia fatto un buon acquisto con Hakan Calhanoglu poiché "ha discreti colpi" e vedendo la Juventus favorita, per la vittoria della Serie A 2021-2022, davanti proprio ai nerazzurri ed al Milan, Sacchi ha poi parlato della squadra rossonera.

In merito la strategia adottata dal Milan in questa sessione di calciomercato, con il club di Via Aldo Rossi che sta investendo molto, ma tenendo sempre un occhio sul bilancio, Sacchi ha commentato con approvazione. "Tutti dovrebbero fare così. Vincere facendo i debiti equivale a barare". Chiaro ed evidente, in questo caso, il riferimento all'Inter, campione d'Italia in carica dopo aver posticipato per tutto l'anno il pagamento degli stipendi ai calciatori ed in gravi difficoltà finanziarie.

"Il Milan ha perso Gianluigi Donnarumma e mi dispiace, soprattutto per il ragazzo. La società lo ha fatto diventare grande, avrebbe dovuto dimostrare più riconoscenza. Chi rincorre i soldi non sempre arriva alla felicità", ha quindi evidenziato Sacchi, che, di fatto, ha sparato a zero sull'atteggiamento dell'ormai ex portiere del Diavolo, il quale, pur professandosi tifoso del Milan, ha lasciato la squadra a parametro zero per unirsi al ricco e potente PSG.

Infine, un commento da parte di Sacchi sull'arrivo di Olivier Giroud, 35enne centravanti francese, in maglia rossonera. "Ultimamente ha giocato poco, può essere un rischio. Ma se non vuoi spendere montagne di soldi, devi sapere che qualche inconveniente può esserci. E poi, dove non si arriva con i soldi, mi hanno sempre insegnato che si può arrivare con le idee. Al Milan le hanno".