Sacchi: “Pioli, ecco cosa fare per tornare uno stratega da Scudetto”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan per quattro stagioni, dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha parlato in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola della situazione dei rossoneri di Stefano Pioli. I quali sono reduci da due pareggi e due pesantissime sconfitte (in Coppa Italia e finale di Supercoppa Italiana) nelle ultime quattro partite.