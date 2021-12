Sacchi: “Milan, vuoi lottare per lo Scudetto? Torna compatto e unito”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, riconosce il momento di difficoltà dei rossoneri di Stefano Pioli. Ma nulla è perduto in campionato

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan prima dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha parlato in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Sacchi ha fatto 'le carte' a questa seconda parte di stagione, spiegando come, a suo giudizio, l'Inter di Simone Inzaghi, nonostante gli ostacoli che certamente troverà sulla sua strada, resti in fin dei conti la favorita per vincere lo Scudetto.