Sacchi: “Milan tra le prime quattro? Se torna quello di prima, sì”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha detto la sua sulla corsa allo Scudetto. Inserendo in lista anche i rossoneri di Stefano Pioli

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Interpellato su squadre arriveranno, a suo giudizio, tra le prime quattro di questo campionato, Sacchi ha sottolineato alla 'rosea': "L'Inter, il Milan se torna quello di prima. Poi gli altri posti in Champions League se li disputano Napoli, Atalanta e Juventus".