Sacchi: “Milan-Napoli? Non vedo un favorito. Mi auguro solo che …”

Arrigo Sacchi ha parlato di Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League, a 'La Gazzetta dello Sport'. Il punto

Daniele Triolo

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan per quattro stagioni, dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha parlato di Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League in programma domani sera, alle ore 21:00, a 'San Siro', in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport'.

Milan-Napoli, le convinzioni di Sacchi — "Milan-Napoli: per me, lo confesso subito, partita indecifrabile - ha esordito Sacchi sul match -. Mi spiego: dopo la sosta per le Nazionali i rossoneri sono andati a vincere a Napoli con un netto 4-0; poi ci sono state altre due gare di campionato, i ragazzi di Stefano Pioli hanno pareggiato in casa contro l’Empoli mostrando un calcio piuttosto confuso, mentre la squadra di Luciano Spalletti ha vinto a Lecce senza incantare. Dunque la verità è che non si sa come stiano le due formazioni dal punto di vista atletico e mentale".

"Mi auguro che non si veda una partita tattica - ha proseguito Sacchi su Milan-Napoli -, che sarebbe figlia della paura e non del coraggio che in Champions League va sempre mostrato perché è un valore aggiunto. Credo che Pioli vorrà riproporre lo stesso Milan arrembante visto al “Maradona” in campionato: quattro difensori, tre centrocampisti, due ali pronte a tagliare il campo con i tempi giusti e un centravanti".

"Il Milan dovrà aggredire, fare pressing, tenere alto il ritmo" — "I rossoneri dovranno aggredire, fare pressing e tenere i ritmi alti se vogliono mettere in difficoltà la squadra di Spalletti - ha concluso il 'Profeta di Fusignano' -. Il Napoli, che ancora non si sa se avrà Victor Osimhen, è chiamato a mostrare in questo duello tutta la bellezza che già fatto vedere in campionato. Non vedo un favorito: dico cinquanta e cinquanta".