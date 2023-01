Sacchi: “Se fossi il tecnico del Milan direi di tornare ad essere squadra”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan per quattro stagioni, dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha analizzato, a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, le cause del crollo dei rossoneri di Stefano Pioli. All'indomani, poi, dell'ultimo, pesante rovescio, il 2-5 di 'San Siro' contro il Sassuolo. Interrogato su cosa direbbe ai giocatori se fosse lui il tecnico dal Diavolo, Sacchi ha risposto che direbbe loro di tornare ad essere una squadra. Di seguito le sue parole.