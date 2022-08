Sacchi: “Kalulu e Tomori affidabili, non hanno mai sofferto”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato anche di Kalulu e Tomori nel corso dell'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport'. Questo il passaggio relativo alla coppia difensiva rossonera: "Non hanno mai sofferto né sulle palle basse né sui traversoni. Sono una coppia molto affidabile e che può ancora crescere. Il Milan dà l’impressione, sia in fase difensiva sia in fase offensiva, di credere nelle proprie idee e nelle proprie qualità. Significa che sta compiendo un passo in avanti notevole, soprattutto in prospettiva europea". Milan, che opportunità in casa Liverpool per il centrocampo >>>