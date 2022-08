Sacchi: “De Ketelaere ha talento, non sottoponiamolo a pressioni”

Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, ha parlato anche di Charles De Ketelaere nell'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport'. "È appena arrivato, diamogli tempo perché deve imparare il calcio italiano. Mi sembra che si muova molto, che cerchi spesso la profondità e questo è un dettaglio da non sottovalutare. Molto bello l’assist per Sandro Tonali e bravissimo Juan Musso a respingere il tiro. De Ketelaere ha dimostrato di avere talento, va coltivato e non lo si deve sottoporre a grandi pressioni". Milan, che opportunità in casa Liverpool per il centrocampo >>>