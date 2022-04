Sacchi: “Costacurta mi disse: ‘Milan copiato nel mondo ma non in Italia’”

Arrigo Sacchi, leggenda vivente rossonera, ha riportato una frase di Billy Costacurta. L'esempio Milan copiato nel mondo ma non in Italia

Arrigo Sacchi, leggenda vivente rossonera, ha riportato una frase di Billy Costacurta, suo difensore ai tempi del 'Milan degli Immortali'. Una squadra copiata in tutto il mondo, ma non in Italia. Queste le dichiarazioni ai microfoni del 'Corriere di Bologna'.