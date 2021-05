Sacchi a Donnarumma: “Doveva restare. Esiste il senso di riconoscenza”

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, ha parlato dell'addio di Donnarumma nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport

Arrigo Sacchi, ex allenatore de Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Sacchi ha parlato dell'addio di Gianluigi Donnarumma: "Se lui si trovava bene al Milan, il club che lo ha fatto crescere e lo ha valorizzato, doveva restare. Nella vita esiste anche il senso di riconoscenza nei confronti di chi ti ha dato una possibilità importante e questa era l’occasione per dimostrarlo. Inoltre, cosa che non va dimenticata, il club gli aveva proposto un contratto ricco. Quindi mi chiedo: perché andare via? Perché forzare la situazione?" Donnarumma lascia il Milan: ecco i veri motivi dell'addio.