Sabatini svela: “Consigliai ad Allegri di lasciare il Milan” | News

Walter Sabatini, dirigente del Bologna, in un intervento a Rete Oro, ha svelato un retroscena su Massimiliano Allegri e il Milan

Walter Sabatini, dirigente del Bologna, è intervenuto ai microfoni del "Tribunale delle Romane", programma in onda su Rete Oro. Sabatini ha svelato un retroscena su Massimiliano Allegri, ex tecnico del Milan. Ecco cosa ha detto: "Pre contratto con Allegri? Non lo ha onorato. Ad Allegri gli avevo consigliato di lasciare il Milan e venire a Roma. Poi non è venuto, è andato alla Juventus e la Roma si è riorganizzata con altri tecnici come Garcia e Spalletti". Intanto oggi c'è Parma-Milan. Ecco la formazione che ha scelto Pioli.