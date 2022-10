Sabatini: “Il Milan sta già facendo il massimo. Ha solo Pobega in più”

"Ok il cuore del Milan, ok Origi che dà qualche segnale, ma in generale a me sembra che sia un Milan un po’ corto di giocatori. Rispetto all’anno scorso ha solo Pobega in più, di fatto. Mezza squadra fuori? Sì, ma comunque l’anno scorso aveva fatto il 101% per vincere lo Scudetto. Secondo me è una squadra per la quale è difficilissimo ripetersi quest’anno. Mi sembra che le indicazioni con il cuore e con i risultati stiano arrivando e siano molto positive. Magari quei punti con Empoli e Verona serviranno, ma a giudicare dalla prestazione… Tanto cuore, tanti giovani, tanto gioco e tanto tutto: ma a me sembra una squadra che sta già facendo il massimo“. Milan, le ultime news sul rinnovo di Leao: pronto un maxi ingaggio >>>