Sabatini: “Leao e Lautaro due fuoriclasse. Ha ragione Parolo”

"Leao è un fuoriclasse tanto quanto Lautaro. Hanno caratteristiche diverse. È ovvio che Leao debba migliorare, ma non non nell'impegno o nelle rincorse come gli chiede qualcuno. Leao deve migliorare nella continuità. È anche vero che giocatori con le sue caratteristiche tanto continui non sono mai stati. Invece, Lautaro, nelle sue caratteristiche è un fantastico finalizzatore, però sono diversi. Ha ragione Marco Parolo quando dice che Leao non sarà mai come Lautaro. Nel fatto che l'incisività di Leao andrà misurata sommando gol e assist, mentre quella di Lautaro solo nei gol", ha concluso Sabatini in esclusiva per 'PianetaMilan.it'. LEGGI ANCHE: Nuovo stadio Milan, ecco il parere del centrodesta a San Donato