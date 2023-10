Sabatini: “Tutti dicono che l’Inter ha una buona rosa. Però il Milan …”

"Questo succede per tanti motivi - ha proseguito Sabatini -. Sul Milan aleggia purtroppo quel derby e anche un'altra cosa. È assolutamente evidente che il giudizio dei social viene fatto da chiunque, non per raccontare, condividere o, eventualmente, correggere un'opinione. Ma viene fatto di continuo per riaffermare una presa di posizione detta o scritta in precedenza. I social solo l'esempio della polarizzazione delle opinione ma non sono uno specchio attendibile né di critica e né di giornalismo".

"Così l'Inter è stata raccontata come la rosa più forte del campionato. Il Milan invece come una rosa piena di incognite. Adesso tutti quelli che hanno detto, scritto e pensato questo sui social continuano a scriverlo e rafforzarlo, anziché, come si usava ai miei tempi, dire di aver sbagliato", ha concluso Sabatini in esclusiva per 'PianetaMilan.it'. Leggi qui la nostra intervista integrale a Sabatini >>>

