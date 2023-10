Sabatini: “Borussia Dortmund-Milan? Non sono ottimista. Sarà difficile”

Sandro Sabatini , giornalista sportivo, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai nostri microfoni. Per l'occasione, ha messo a confronto il Milan e il Borussia Dortmund per la sfida di Champions di domani. Ecco il suo pensiero . Leggi qui la nostra intervista integrale a Sabatini.

"Io non sono molto ottimista, devo essere sincero. Secondo me per il Milan sarà molto difficile la partita di Dortmund. Non sarà decisiva ma è chiaro che una sconfitta sarebbe abbastanza compromettente per proseguire in Champions e non solo. Metterebbe a rischio anche l'eventuale Europa League. Il Psg è nettamente favorito e le altre si giocano secondo, terzo e quarto posto", ha concluso Sabatini in esclusiva per 'PianetaMilan.it'.