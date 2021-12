Sabadini: “Milan, te la giochi per lo Scudetto. Ecco la mia su Maignan”

Giuseppe Sabadini, ex difensore del Milan negli anni Settanta, ha parlato del momento dei rossoneri di Stefano Pioli e non soltanto

Sull'eliminazione del Milan dalla Champions League : “È chiaro che ora la squadra sarà più libera di testa ma dispiace per la sconfitta. Si sapeva che il Liverpool ha una rosa eccezionale e grandi qualità tecniche emerse anche col possesso palla, però il Milan ci ha provato e se Franck Kessié avesse fatto quel gol ... Ripeto, ora ci concentriamo sul campionato e sulla Coppa Italia e speriamo di tornare almeno in Champions ripresentandoci con un paio di elementi esperti in più”.

Sulle chance di Scudetto per il Milan: “Per me la favorita è l'Inter vista la rosa con tanti ricambi. C'è poi l'Atalanta che va forte e mette paura a tutti. Il Napoli ha avuto tanti infortuni e quindi sta avendo qualche problemino ma gioca bene. Il Milan senza la coppa può dire la sua ma deve giocare sempre con grinta e velocità. Se non ci sono infortuni e a gennaio arriva qualche altra pedina per completare la rosa, se la può giocare”.