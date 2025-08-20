Rossi: “Quante analogie tra questo Milan e il Napoli dello scorso anno”

Rossi analizza le analogie tra Milan e Napoli: allenatori esperti e giocatori top come Modric e De Bruyne possono fare la differenza.
La giornalista Giorgia Rossi, intervenuta ai microfoni durante il programma Maracanà di TMW Radio, ha analizzato le numerose analogie tra il Milan di quest’anno e il Napoli della scorsa stagione. Partendo da annate inizialmente deludenti per entrambe le squadre, passando per allenatori esperti come Allegri e Conte, e arrivando a giocatori di grande qualità come Modric e De Bruyne, Rossi ha evidenziato come ci siano molte similitudini tra i due club. Ecco le sue parole.
Milan, Rossi: "Conte e Allegri sanno come si vince. Modric sarà determinante per..."
“Penso che ci siano solo due analogie tra Milan e Napoli dello scorso anno. Il Napoli veniva da un decimo posto e dall’esclusione dalle coppe, così come il Milan quest’anno e ricordando il vecchio Milan suona male. L’altra analogia è legata agli allenatori, entrambi sanno come si vincono gli Scudetti e vogliono ripartire con un’ossatura solida per costruire qualcosa nel tempo. Spesso si punta sui giovani per le plusvalenze, ma sappiamo quanto l’esperienza dentro e soprattutto fuori dal campo può fare la differenza".