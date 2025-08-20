Rossi: “Quante analogie tra questo Milan e il Napoli dello scorso anno”

Rossi analizza le analogie tra Milan e Napoli: allenatori esperti e giocatori top come Modric e De Bruyne possono fare la differenza.

Francesco De Benedittis 20 agosto 2025 (modifica il 20 agosto 2025 | 21:32)

La giornalista Giorgia Rossi, intervenuta ai microfoni durante il programma Maracanà di TMW Radio, ha analizzato le numerose analogie tra il Milan di quest’anno e il Napoli della scorsa stagione. Partendo da annate inizialmente deludenti per entrambe le squadre, passando per allenatori esperti come Allegri e Conte, e arrivando a giocatori di grande qualità come Modric e De Bruyne, Rossi ha evidenziato come ci siano molte similitudini tra i due club. Ecco le sue parole.