Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Rossi: “Quante analogie tra questo Milan e il Napoli dello scorso anno”

INTERVISTE

Rossi: “Quante analogie tra questo Milan e il Napoli dello scorso anno”

Luka Modric AC Milan amichevole Chelsea-Milan 4-1
Rossi analizza le analogie tra Milan e Napoli: allenatori esperti e giocatori top come Modric e De Bruyne possono fare la differenza.
Francesco De Benedittis

La giornalista Giorgia Rossi, intervenuta ai microfoni durante il programma Maracanà di TMW Radio, ha analizzato le numerose analogie tra il Milan di quest’anno e il Napoli della scorsa stagione. Partendo da annate inizialmente deludenti per entrambe le squadre, passando per allenatori esperti come Allegri e Conte, e arrivando a giocatori di grande qualità come Modric e De Bruyne, Rossi ha evidenziato come ci siano molte similitudini tra i due club. Ecco le sue parole.

Milan, Rossi: "Conte e Allegri sanno come si vince. Modric sarà determinante per..."

—  

“Penso che ci siano solo due analogie tra Milan e Napoli dello scorso anno. Il Napoli veniva da un decimo posto e dall’esclusione dalle coppe, così come il Milan quest’anno e ricordando il vecchio Milan suona male. L’altra analogia è legata agli allenatori, entrambi sanno come si vincono gli Scudetti e vogliono ripartire con un’ossatura solida per costruire qualcosa nel tempo. Spesso si punta sui giovani per le plusvalenze, ma sappiamo quanto l’esperienza dentro e soprattutto fuori dal campo può fare la differenza".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Estupinan fa discutere i tifosi: social divisi. Piano con …

"Conte lo scorso anno ha voluto a tutti i costi Lukaku e quest’anno va a prendere De Bruyne, che è di un livello superiore al 90% dei giocatori che giocano in Serie A. Lo stesso discorso si può fare con Modric, io credo che soprattutto nello spogliatoio potrà fare la differenza ed essere decisivo. Non credo potrà giocare tutte le partite, ma sarà determinante per far crescere un giovane come Ricci”. 

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA