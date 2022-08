Rooney, che bordata a Mbappé: “Mai visto uno con ego così…”

Wayne Rooney, ex attaccante del Manchester United, lancia una bordata a Kylian Mbappé, calciatore del PSG, finito nel mirino della critica per alcuni recenti atteggiamenti. L'attuale allenatore del DC United ha commento a Depar Sports: "Un giocatore di 23 anni che dà una spallata a Messi... Non ho mai visto un ego più grande in vita mia", le parole di Rooney. "Qualcuno dovrebbe ricordare a Mbappé che quando Messi aveva 23 anni aveva già vinto quattro Palloni d'Oro".