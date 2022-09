Ronaldinho: “Non saprei se Messi sia il miglior giocatore di sempre”

"Difficile dire chi sia il miglior giocatore di tutti i tempi. Non so se sia Messi perché nella storia ci sono stati altri grandissimi giocatori come Pelè, Maradona e molti altri. Credo semplicemente che ognuno di loro sia stato il migliore della propria epoca e poi, sinceramente, non mi piace far questo tipo di paragoni". Questo un breve estratto delle dichiarazioni rilasciate da Ronaldinho ad Eleven. Leggi qui le TOP NEWS di questo pomeriggio >>>