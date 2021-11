Romero: “Allo United litigai con Ibrahimovic. Vi racconto cosa mi disse”

Sergio Romero, ex compagno di Zlatan Ibrahimovic al Manchester United, ha raccontato un curioso retroscena che li riguarda da vicino

Sergio Romero, ex compagno di Zlatan Ibrahimovic al Manchester United, ha raccontato un curioso retroscena ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Ibra è un vero campione, per tutto ciò che questa parola significa. Allo United ci sfidavamo nelle conclusioni in porta, così come nelle punizioni: aveva sempre qualcosa di giusto da dire ai compagni, per far capire e trasmettere la sua mentalità. Ci diceva sempre che l’intensità e la voglia che mettevamo in allenamento poi la ritrovavamo in partita. Un giorno abbiamo anche un po’ litigato ma dopo è venuto da me e mi ha detto: 'Questo è quello che voglio da te e dagli altri, tu hai il sangue sudamericano e capisci più veloce. Vedrai che così a fine stagione vinceremo qualcosa'. Ha avuto ragione". Le Top News di oggi: problemi per Ballo-Touré, panchina per Rafael Leao in Milan-Porto?