Romagnoli: “Davano l’Inter vincente, ma sapevamo della nostra forza”

Il capitano del Milan, Alessio Romagnoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 della sfida a distanza con l'Inter e della passione per la F1.

Sul trionfo del Milan : "Secondo me la determinazione ha fatto la differenza, a noi ci davano per spacciati già dall'inizio. Davano l'Inter vincente, ma noi sapevamo della nostra forza e abbiamo continuato a lottare".

Sulla passione per le auto: "Mi piace molto, ero a Monza a girare in pista. A me piace, quando posso vado e mi diverto. E' una passione che vorrò continuare in futuro".