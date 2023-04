Roma, Mourinho ai giornalisti in studio: “Non c’è Cassano vero?”

Dopo aver risposto alle domande rivoltegli dall'inviato allo stadio 'Olimpico' è stata passata la parola agli altri ospiti in studio. A quel punto, con un pizzico di ironia, José Mourinho ha chiesto: "Non c'è Cassano lì con voi?". Una domanda che ha lasciato tutti attoniti e che è stata sviata saggiamente dal conduttore Leo Di Bello, che ha fatto a quel punto parlare Beppe Bergomi. La frecciatina del tecnico giallorosso è l'ennesima puntata di un botta e risposta che si protrae da giorni e che, probabilmente, non finirà presto. Pellegatti: “Mi dicono che il Milan abbia acquistato un giocatore..”