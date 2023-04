Roma, Mourinho: “Ecco quanto staranno fuori Abraham e Dybala”

Le parole di José Mourinho su Tammy Abraham e Paulo Dybala

"Mancava un po' di cattiveria in area di rigore? Non abbiamo Haaland, siamo quelli che siamo, facciamo sempre il massimo. I ragazzi hanno fatto una partita di sforzo, dignità, sacrificio. Hanno avuto l'opportunità di fare un risultato diverso, ma questa è la realtà. Domenica abbiamo una partita dura (contro l'Udinese, ndr), poi il ritorno giovedì contro il Feyenoord. Non abbiamo tanti giocatori per queste rotazioni. Probabilmente perdiamo Dybala e Abraham per queste due partite, ma all'Olimpico non sbagliamo mai".