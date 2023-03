Roma, Gualtieri sul Nuovo Stadio: “Tempi serrati, ma siamo fiduciosi”

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla costruzione del Nuovo Stadio

Oltre al Nuovo Stadio di Milano, un'altra città attende un nuovo impianto sportivo da sostituire a quello già esistente, ossia Roma. In merito a questa questione è intervenuto anche il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri, che ha parlato ai microfoni di TeleRadioStereo sostenendo come i tempi siano serrati, ma rimanga fiducioso per la buona riuscita del progetto. Di seguito le sue parole.