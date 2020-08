Roma, Fonseca: “Deluso, ma Siviglia superiore. Futuro? Basta depressione”

ULTIME NOTIZIE ROMA NEWS – Le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, dopo l’eliminazione della sua squadra dall’Europa League. Siviglia-Roma è stata una partita senza storie, dominata in lungo e in largo dagli spagnoli. I giallorossi mai in partita, sempre ad inseguire. Queste le dichiarazioni del tecnico romanista a Sky Sport:

“Anche io sono deluso. Ma devo dire che abbiamo meritato di perdere, perché il Siviglia è migliore in questo momento. Ha giocato meglio di noi e dobbiamo accettare la loro superiorità. E’ stato molto difficile giocare contro di loro. Ora è facile trovare spiegazioni, ma il principale responsabile sono io, senza scuse. Ma dobbiamo guardare la realtà. Il Siviglia ora è meglio di noi”.

“Stavamo giocando bene con questo sistema nelle scorse partite, non avevo motivo di cambiare. Cambiare non sarebbe stato equilibrato. Ma anche così sono stati più bravi di noi. Difficile accettarlo, ma è la realtà. Abbiamo perso ma loro hanno giocato molto meglio di noi”.

Sul futuro: “Adesso dobbiamo pensare alla prossima stagione, abbiamo un gruppo con un futuro e senza traumi o depressioni, dobbiamo vivere questo momento in modo equilibrato“.

