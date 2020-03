Roma, Fonseca: “Coronavirus, la salute viene prima del calcio”

NEWS ROMA – Paulo Fonseca, tecnico portoghese della Roma, ha parlato ai microfoni dell’agenzia ‘Efe‘ e ha preso posizione sull’emergenza coronavirus che sta flagellando l’Italia e prendendo piano piano piede anche nel resto d’Europa.

“C’è una cosa che è più importante del calcio, che è la salute delle persone. Penso che in questi giorni verranno prese decisioni molto importanti e non dovrebbero essere prese solo dai rispettivi campionati, ma dovrebbero essere prese in collaborazione con la UEFA. Non possiamo fermarci nel campionato italiano e poi giocare un Valencia-Atalanta, per esempio. Il coinvolgimento della UEFA sarà molto importante per tutti i campionati”, ha detto Fonseca.

Intanto, nel caso in cui non dovesse concludersi regolarmente il campionato di Serie A 2019-2020, sono già tante le ipotesi al vaglio della FIGC per la stagione in corso. Per conoscerle tutte, continua a leggere >>>

