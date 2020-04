Roma, Dzeko: “Orgoglioso di essere capitano dopo Totti e De Rossi”

NEWS ROMA – Edin Dzeko, classe 1986, centravanti bosniaco della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Sky Sport‘. Queste le dichiarazioni di Dzeko:

Su ‘Roma Cares’ che si prodiga per aiutare il popolo e la sua scelta di restare nella Capitale: “Io la scelta giusta l’ho fatta, non era difficile. Però adesso ancora di più sono orgoglioso di far parte di questa società perché in questo momento di difficoltà aiuta i tifosi e le persone che ne hanno bisogno. Noi giocatori siamo a disposizione della nostra società e cerchiamo di aiutare in tutti i modi”.

Su com’è fare il padre a tempo pieno: “Ovviamente non sono mai stato così tanto tempo a casa, però sono contento per i miei figli. L’unica cosa positiva è stare a casa, vedo i miei bambini molto contenti”.

Sugli allenamenti che dovrebbero ripartire ad inizio maggio: “E’ una cosa molto delicata. Sicuramente la cosa più importante è la salute delle gente e di tutti noi. Lo sport non è in prima fil ora, tutti noi lo amiamo ed è parte delle nostre vite. Ma quando la situazione si calmerà è giusto finire il campionato, è giusto per tutti”.

Su Sarajevo e Roma, le sue due città: “E’ un amore infinito quello per Sarajevo. A Roma mi mancherebbe la casa dove abitiamo. La nostra figlia quando partiamo e torniamo a Sarajevo ci chiede sempre “Quando torniamo a casa” e noi gli rispondiamo che siamo a casa qui a Sarajevo, ma lei dice “No casa nostra è a Roma”. Casa per me è dove crescono i nostri figli”.

Sull’essere capitano della Roma: “Negli ultimi mesi al Wolfsburg lo ero stato, poi sono andato al Manchester City. Da qualche anno lo sono anche della mia Nazionale. Essere il capitano dopo Francesco Totti e Daniele De Rossi è un orgoglio. Essere il capitano di questa società meravigliosa è importante, anche prima mi sentivo come uno dei capitani. Tutte le squadre hanno più capitani, ci sono i leader della squadra anche fuori e dentro il campo che non hanno la fascia al braccio”. LEGGI LE RISPOSTE DI ISMAEL BENNACER AI TIFOSI DEL MILAN VIA SOCIAL >>>