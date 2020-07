Rolando Bianchi: “La mentalità del Milan è cresciuta grazie a Ibrahimovic”

ULTIME NEWS – L’ex calciatore Rolando Bianchi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, e ha rilasciato delle dichiarazioni che riguardano anche il Milan.

Bianchi ha detto: “La presenza di Zlatan Ibrahimovic ha cambiato molto la mentalità della squadra. Lo si vede dall’atteggiamento dei giocatori, sono tutti molto più concentrati in campo. La mentalità di un vincente è importante perché impone la sua filosofia e la squadra in questo senso sta andando bene. Il Milan è ripartito bene già nella gara contro la Juventus in cui ha fatto una partita fisica, umile e di intensità. Ora ha la mentalità giusta, quella che avrebbe dovuto avere da inizio anno”.

