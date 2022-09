Rodríguez: “Nella difesa a tre mi considero tra i primi tre in Italia”

Ricardo Rodríguez, ex difensore del Milan oggi al Torino, ha parlato del suo ruolo in campo ai microfoni di '20min.sport'. Le dichiarazioni

Ricardo Rodriguez, ex difensore del Milan attualmente in forza al Torino di Ivan Jurić, ha parlato ai microfoni di '20min.sport' dopo gli impegni della sua Nazionale, la Svizzera, in Nations League.