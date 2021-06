Roberto Carlos: “Maldini il mio idolo. Finale di Champions? Real-Inter”

Roberto Carlos, ex giocatore di Inter e Real Madrid, ha parlato del suo idolo Paolo Maldini e dell'approdo del Milan in Champions League

Roberto Carlos, ex giocatore di Inter e Real Madrid, ha parlato del suo idolo Paolo Maldini e dell'approdo del Milan in Champions League. Poi, ecco una previsione sulla finale del prossimo anno. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Il Milan è una bella squadra, aspettava questo momento per rientrare tra le 4 italiane in Champions, ma spero in una finale Real Madrid-Inter per l'anno prossimo. Il mio erede Hakimi? Non c'è un mio erede. Hakimi ha fatto una grande stagione. Davies del Bayern, Mendy, Marcelo...io sono di un'epoca diversa, il mio idolo era Maldini ma io ero diverso anche se mi ispiravo a lui". Il grande Dino Zoff ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni: ecco il suo pensiero su Gianluigi Donnarumma