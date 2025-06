Rivera: “Gli americani non sanno di calcio, hanno mandato via Maldini”

Rivera non si contiene ed esprime un'opinione molto forte sul gruppo americano di RedBird, attuale proprietario del club: "Perché non mi ha mai preso in considerazione? Ho dato forse fastidio perché non mi sono mai tenuto in bocca le parole che il mio cervello pensava. E non mi parli del Milan americano. Gli americani non sanno ancora molto di calcio. Paolo Maldini l’hanno addirittura mandato via".