Rinnovo Calabria: “E’ emozionante continuare questo percorso insieme”

Davide Calabria, terzino rossonero, nell'intervista rilasciata ai microfoni di Milan TV ha parlato del suo rinnovo

Davide Calabria, calciatore rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Calabria ha parlato del rinnovo di contratto: "E' emozionante continuare questo percorso insieme perchè io sono cresciuto con questa maglia addosso. Per me è un piacere e un onore far parte di questa famiglia. Sia io che la società siamo contenti di questo rinnovo, abbiamo trovato l'accordo e non vedevamo l'ora di renderlo pubblico. Siamo tutti soddisfatti".