Retroscena Kessié: “Talmente forte da giocare con gli scarpini slacciati”

Janis Cavagna, ex compagno di squadra di Franck Kessié nell'Atalanta Primavera, ha ricordato come l'ivoriano fosse dominante già da giovane

Franck Kessié , centrocampista del Milan , ha giocato con le maglie di Atalanta (Primavera e Prima Squadra) e Cesena prima di approdare in rossonero nell'estate 2017 . Si è ricordato di lui Janis Cavagna , oggi mediano della Brianza Olginatese , club che milita in Serie D , ma compagno di squadra dell'attuale numero 79 del Diavolo proprio nella formazione giovanile della 'Dea'.

L'anno di grazie era il 2015. “Franck era appena arrivato in Italia e giocava difensore centrale. Era un giocatore già ‘fatto’ e fisicamente non era paragonabile a noi, che eravamo ancora dei ragazzini”, ha detto Cavagna, in esclusiva, ai microfoni del sito web 'seried24.com'. Cavagna ha quindi raccontato un interessante e divertente aneddoto su Kessié.