Italia, Adani: “Retegui? Non sarà mai Van Basten, ma…”

Su Retegui : "È un animale famelico: è uno che attacca la porta e gli spazi come se non ci fosse un domani. È un calciatore ancora grezzo: non sarà mai Van Basten tanto per esser chiari, però è uno che se gli metti la palla va a saltare anche contro il ginocchio del portiere in uscita. Non ha paura, è disponibile, apre gli spazi, nel senso che corre molto, ha voglia di crescere e attitudine al lavoro e alla fatica: ha una grande etica della professionalità".

Sulle caratteristiche di Retegui: "Se parliamo di caratteristiche fate conto di mettere insieme Belotti e Iaquinta: è centravanti come il primo, ma attacca il lungo e lavora per gli altri come può essere Iaquinta. L’anno scorso ha segnato tanto, quest’anno un po’ meno perché il Tigre va meno bene. Ma la sua performance è sempre da ricondurre alla fatica, alla lotta, al lavoro. Non voglio dire che non abbia un pensiero fine, ma se venisse in Europa e lavorasse con allenatori che ancora curano i particolari, avrebbe margine di miglioramento. Può essere utile a Mancini anche per dare un segnale". Stadio Milan, Sala: “Confermata la volontà su La Maura”