Perinetti: “Momento no del Real. Milan? Ha tutti i meriti”

"Quando il Milan si propone come stasera, concentrato, applicato, determinato, con il massimo impegno e la qualità dei suoi giocatori, anche dei migliori, è sicuramente un Milan che può fare anche questa impresa. Quando si propone come a Monza fa fatica a vincere. Quindi è chiaro che c'entra la testa: la ribalta internazionale, un campo da espugnare come il Bernabeu danno più stimoli che vincere a Monza. La componente psicologica e mentale è determinante. Il Real di questo tempo è una squadra in difficoltà, poca condizione atletica: stranamente è un Real che non ricorre alla sua arma migliore, cioè al palleggio, ed è sempre stato in difficoltà. Momento no del Real sicuramente ma grande applicazione dal punto di vista mentale del Milan che ha tutti i meriti"